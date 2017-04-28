Недіюче кафе горіло на Оболоні у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції, перекриття, техніку. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
"28 квітня о 4:41 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по пр. Героїв Сталінграда, виникла пожежа. Як виявилось, у 16-поверховому житловому будинку в прибудованому приміщенні недіючого кафе загальною площею 200 кв. м виникла пожежа. О 5:39 пожежу локалізовано, а о 5:58 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 чоловіка особового складу Київського гарнізону.
Внаслідок пожежі пошкоджено дерев’яні конструкції, перекриття, техніку. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.
Як повідомляв УНН 28 квітня, у лікарні померла поранена під час пожежі на складах боєприпасів у Балаклії жінка.