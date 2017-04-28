Недействующее кафе горело на Оболони в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате пожара повреждены деревянные конструкции, перекрытия, техника. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в г. Киеве.
"28 апреля в 4:41 в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что по пр. Героев Сталинграда, возник пожар. Как оказалось, в 16-этажном жилом доме в пристроенном помещении недействующего кафе общей площадью 200 кв. м возник пожар. в 5:39 пожар локализован, а в 5:58 ликвидирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава Киевского гарнизона.
В результате пожара повреждены деревянные конструкции, перекрытия, технику. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Как сообщал УНН 28 апреля, в больнице скончалась раненая во время пожара на складах боеприпасов в Балаклее женщина.