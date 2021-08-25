Небо на замку: "Бєлавіа" не буде літати в Україну ще місяць

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Білоруська авіакомпанія “Бєлавіа” продовжила призупинку рейсів в Україну до 30 вересня 2021 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

Цитата:

"Призупинення в Україну по 30 вересня. Більше інформації з цього питання у нас немає. А як буде далі, чи буде відновлення або припинення, ми сказати не можемо, це залежить від країни“, - сказали в ”Бєлавіа“.

Доповнення

Білоруська авіакомпанія “Бєлавіа” раніше скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня 2021 року.

Раніше

Україна призупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам було заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч був затриманий білоруськими правоохоронними органами після примусової посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.

На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У Білорусі Протасевич звинувачується за кількома статтями, в тому числі в організації масових заворушень. Telegram-канал NEXTA визнаний білоруською владою екстремістським.

У червні Протасевич і Сапега уклали досудову угоду зі слідством і були переведені під домашній арешт.

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