Небезпека для Запорізької АЕС йде винятково від росії - Ірландія в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця Постійного представника Ірландії при організації Кейт Моран сказала, що вся відповідальність за створення кризової ситуації на Запорізькій атомній електростанції лежить на росії, передає УНН.
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“Називаймо речі своїми іменами: проблеми в Запоріжжі виникають винятково через російську незаконну війну проти України. Російське військо створило цю кризу незаконно захопивши та окупувавши ЗАЕС, і діючи безвідповідально в Україні, що показує їх повну зневагу до ядерної безпеки”, - наголосила вона.
Моран також підкреслила: “збройні напади на мирні ядерні об’єкти - це порушення міжнародного права”.
“Якщо росія щира у своїх занепокоєннях стосовно ядерної безпеки у Запоріжжі, вона мусить взяти відповідальність та припинити незаконну окупацію об’єкта, вивівши свою живу силу та зброю. Це поверне контроль над станцією до компетентних органів України, які підтримує МАГАТЕ”, - додала вона.
Нагадаємо
У Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй закликали росію вивести війська із ЗАЕС. Кислиця закликав МАГАТЕ подумати над можливістю постійної присутності своїх представників на ЗАЕС, щоб побачити справжню ситуацію, а не "влаштовану росією театральну виставу".