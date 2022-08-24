Опасность для Запорожской АЭС идет исключительно от россии - Ирландия в ООН

Цитата

“Назовем вещи своими именами: проблемы в Запорожье возникают исключительно из-за российской незаконной войны против Украины. Российское войско создало этот кризис незаконно захватив и оккупировав ЗАЭС, и действуя безответственно в Украине, что показывает их полное пренебрежение к ядерной безопасности”, - подчеркнула она.

Моран также подчеркнула: “вооруженные нападения на мирные ядерные объекты – это нарушение международного права”.

“Если россия искренняя в своих беспокойствах относительно ядерной безопасности в Запорожье, она должна взять ответственность и прекратить незаконную оккупацию объекта, выведя свою живую силу и оружие. Это вернет контроль над станцией в компетентные органы Украины, которые поддерживает МАГАТЭ”, - добавила она.

Напомним

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС. Кислица призвал МАГАТЭ подумать над возможностью постоянного присутствия своих представителей на ЗАЭС, чтобы увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное россией театральное представление".