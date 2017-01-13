Небезпечні бурульки на столичних будинках - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У столиці за останні декілька днів температура підвищилась на 1-4 градусів морозу, що посприяло таненню снігу, утворенню ожеледиці на дорогах та бурульок на будівлях. Кореспондент УНН пройшовся центром столиці та зафіксував, як бурульки нависають над головами людей, замість того, щоб комунальники їх знешкоджували.
Як виявилось, в районі Контрактової площі, а саме на вулицях Хорива, Костянтинівській, Спаській, Нижній Вал, Межигірській на дахах будинків спостерігаються бурульки значних розмірів, що створює небезпечні для життя пішоходів зони.
Також зазначимо, що на момент спостережень не було помічено комунальників, які б працювали над очищенням дахів від бурульок.
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Натомість жителі деяких будинків та працівники орендованих приміщень скаржаться на нависання бурульок, тому, аби запобігти їх падінню, змушені власноруч очищувати приміщення від намерзань.
Як повідомляв УНН, за даними Укргідрометцентру, у Києві 13 січня на дорогах ожеледиця, невеликий сніг, вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура повітря 13 січня вдень 1-3° морозу.
Тоді як 14 січня вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.