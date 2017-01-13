Опасные сосульки на столичных домах - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В столице за последние несколько дней температура повысилась на 1-4 градусов мороза, что способствовало таянию снега, образованию гололеда на дорогах и сосулек на зданиях. Корреспондент УНН прошелся по центру столицы и зафиксировал, как сосульки нависают над головами людей, вместо того, чтобы коммунальщики их обезвредили.
Как оказалось, в районе Контрактовой площади, а именно на улицах Хорива, Константиновской, Спасской, Нижний Вал, Межигорская на крышах домов наблюдаются сосульки значительных размеров, что создает опасные для жизни пешеходов зоны.
Также отметим, что на момент наблюдений не было замечено коммунальщиков, которые работали над очисткой крыш от сосулек.
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Зато жители некоторых домов и работники арендованных помещений жалуются на нависание сосулек, поэтому, чтобы предотвратить их падение, вынуждены собственноручно очищать помещения от намерзаний.
Как сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, в Киеве 13 января на дорогах гололедица, небольшой снег, днем местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха 13 января днем 1-3° мороза.
Тогда как 14 января ночью 2-4° мороза, днем около 0°.