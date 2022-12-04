"Не витримують морози": у ЗСУ пояснили, чому війська рф зменшили атаки іранськими БпЛА

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"Вважаю, що зменшується (кількість атак іранськими БпЛА, - ред.) тому, що будь-які летальні апарати, зокрема і безпілотники, виготовлені з пластику та таких матеріалів, що не витримують морози... Наразі ми маємо лише тренування бомбардувальної операції, яка здійснює переміщення, тренується з дозаправлення в небі. А дрони, поки що, призупинили свою діяльність", - повідомив він.

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За словами Силкіна, наразі Україна отримує достатню кількість засобів ППО від західних партнерів, щоб протидіяти російським ракетним ударам. Він зазначив, що протиповітряна оборона України постійно вдосконалюється і на сьогодні збиває близько 75-80 відсотків цілей.

Нагадаємо

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів відповіла, що очікуючи нову масовану атаку на Україну, необов'язково прив'язуватися до днів тижня.