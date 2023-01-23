"Не відрізняється від пропаганди рф": Моравецький прокоментував слова ексглави МЗС Польщі про "поділ України"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Колишній голова МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському радіо Radia ZET заявив, що влада у Варшаві в перші дні війни начебто розглядала варіант поділу України. Польські політики розкритикували ці слова, заявивши, що вони "не відрізняються від російської пропаганди", передає УНН.
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"Я думаю, що у неї (у правлячої партії Польщі "Право та Справедливість" - ред.) був момент вагань у перші 10 днів війни, коли ми всі не знали, як воно буде, що, можливо, Україна впаде. Якби не героїзм Зеленського та допомога Заходу, все могло б бути інакше", - заявив Сікорський.
На слова колишнього глави МЗС у Twitter різко відреагували польські політики з різних політичних груп.
Радослав Фогель з "Право та Справедливість" припустив, що Сікорський копіював наратив, поширений колишнім президентом росії дмитром медведєвим. Депутат лівих Анна-Марія Жуковська написала: "Пане, ви сказали це будучи тверезим?"
Крім цього, заяву Сікорського прокоментував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Заява Радослава Сікорського нічим не відрізняється від російської пропаганди. Ексміністр закордонних справ має зважити свої слова. Я очікую, що ці ганебні заяви будуть відкликані. Я закликаю опозицію відмежуватися від декларації Радослава Сікорського", - написав він.
Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy.
Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. https://t.co/REq6KiV7Av
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Він закликав уряд Німеччини "діяти рішуче" та постачати Києву всі види озброєнь.