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Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни - Моравецький

Київ • УНН

 • 669460 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Він закликав уряд Німеччини "діяти рішуче" та постачати Києву всі види озброєнь, повідомляє УНН з посиланням на PAP.

Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни - Моравецький

Цитата

"Я закликаю уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи Україні всі види озброєнь. Немає причин блокувати підтримку Києва", - заявив Моравецький.

Він додав: "Ми голосно вимагали присутності в Україні ракетних установок "Patriot" і наш голос був почутий, за що ми вам вдячні. Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому сьогодні немає підстав блокувати підтримку Києва та зволікати з нею".

Деталі

Прем'єр Польщі взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя політичної діяльності Вольфганга Шойбле, політика ХДС і колишнього голови Бундестагу. Він зазначив, що зараз варто згадати "гіркі слова Юргена Габермаса", сказані 10 років тому про те, що солідарність і демократія стали дефіцитним товаром в ЄС.

"В ЄС нам потрібна солідарність, це зусилля працювати разом над спільною політичною перспективою", - сказав він.

Моравецький також підкреслив, що сьогодні "українці борються не лише за свою свободу, а й за захист Європи" і зауважив, що відносини з росією - це "угода з дияволом".

"30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями хоча б часткової ілюзії. Західна Європа вірила, що російського ведмедя можна приборкати. Польща, яка багато років жила в тіні росії, бачить, що імперіалізм є найважливішим частина політики Кремля", - сказав він.

Нагадаємо

Польща закликає коаліцію західних держав створити більші військові частини, які матимуть військове значення для захисту України.

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