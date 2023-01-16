Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне - Моравецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Он призвал правительство Германии "действовать решительно" и поставлять Киеву все виды вооружений, сообщает УНН со ссылкой на PAP.
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"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая Украину всеми видами вооружений. Нет причин блокировать поддержку Киева", - заявил Моравецкий.
Он добавил: "Мы громко требовали присутствия в Украине ракетных установок "Patriot" и наш голос был услышан, за что мы вам благодарны. Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому сегодня нет оснований блокировать поддержку Киева и медлить с ней".
Детали
Премьер Польши принял участие в торжествах по случаю 50-летия политической деятельности Вольфганга Шойбле, политика ХДС и бывшего главы Бундестага. Он отметил, что сейчас следует упомянуть "горькие слова Юргена Габермаса", сказанные 10 лет назад о том, что солидарность и демократия стали дефицитным товаром в ЕС.
"В ЕС нам нужна солидарность, это усилие работать вместе над общей политической перспективой", – сказал он.
Моравецкий также подчеркнул, что сегодня "украинцы борются не только за свою свободу, но и за защиту Европы" и отметил, что отношения с россией - это "соглашение с дьяволом".
"30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями хотя бы частичной иллюзии. Западная Европа верила, что российского медведя можно обуздать. Польша, много лет жившая в тени россии, видит, что империализм является важнейшей частью политики Кремля", - сказал он.
Напомним
Польша призывает коалицию западных государств создать большие воинские части, которые будут иметь военное значение для защиты Украины.