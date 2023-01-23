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"Не отличается от пропаганды рф": Моравецкий прокомментировал слова экс-главы МИД Польши о разделении Украины

Киев • УНН

 • 1390507 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польскому радио Radia ZET заявил, что власти в Варшаве в первые дни войны якобы рассматривали вариант раздела Украины. Польские политики раскритиковали эти слова, заявив, что они "не отличаются от российской пропаганды", передает УНН.

"Не отличается от пропаганды рф": Моравецкий прокомментировал слова экс-главы МИД Польши о разделении Украины

Детали

"Я думаю, что у нее (у правящей партии Польши "Право и Справедливость", - ред.) был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как оно будет, что, возможно, Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло бы быть иначе", - заявил Сикорский.

На слова бывшего главы МИД в Twitter резко отреагировали польские политики из разных политических групп.

Радослав Фогель из "Право и Справедливость" предположил, что Сикорский копировал нарратив, распространенный бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Депутат левых Анна-Мария Жуковская написала: "Господин, вы сказали это будучи трезвым?"

Кроме этого, заявление Сикорского прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Экс-министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от декларации Радослава Сикорского", - написал он.

Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym od rosyjskiej propagandy.

Były minister spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania tych haniebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się od deklaracji Radosława Sikorskiego. https://t.co/REq6KiV7Av

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 23, 2023

Напомним

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Он призвал правительство Германии "действовать решительно" и поставлять Киеву все виды вооружений.

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