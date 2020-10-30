Не віддала жодного гейму: Костюк розгромила тенісистку на старті турніру в США

Українська тенісистка провела на корті менше години у протистоянні із мексиканкою Фернандою Контрерас-Гомес. Костюк допустила три подвійні помилки і не дозволила суперниці заробити жодного брейк-пойнта за матч. Також українка не дозволила їй виграти бодай гейм — 6:0, 6:0.

Зазначено, що це був другий матч для 18-річної киянки в цьому сезоні, в якому вона виграла всі дванадцять геймів. У серпні Костюк в фіналі кваліфікації турніру WTA в Празі з рахунком 6:0, 6:0 обіграла австралійку Сторм Сандерс.

Також додамо, наступна суперниця Костюк визначиться в поєдинку між американкою Кеті Волинец і Веронікою Сепеде-Ройг з Парагваю.