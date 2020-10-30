Не отдала ни одного гейма: Костюк разгромила теннисистку на старте турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. - "Bellatorum Resources" в Техасе (США), передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Украинская теннисистка провела на корте менее часа в противостоянии с мексиканкой Фернандо Контрерас-Гомес. Костюк допустила три двойные ошибки и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта за матч. Также украинка не позволила ей выиграть хотя бы один гейм — 6:0, 6:0.
Указано, что это был второй матч для 18-летней киевлянки в этом сезоне, в котором она выиграла все двенадцать геймов. В августе Костюк в финале квалификации турнира WTA в Праге со счетом 6:0, 6:0 обыграла австралийку Сторм Сандерс.
Также добавим, следующая соперница Костюк определится в поединке между американкой Кэти Волынец и Вероникой Сепеда-Ройг из Парагвая.