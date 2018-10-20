Не відчуваю себе ні розчарованим, ні переможеним: Сенцов написав листа Кольченку

"Кольченко - Сенцову 11.10.2018. Привіт, Олег! Мені дуже шкода, що заявлена ​​тобою мета так і не досягнута, навіть частково... Дуже важко змиритися з думкою про те, що, перебуваючи тут, ти як крихта - безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, у якій ти почуваєш себе втомленим і розчарованим. Не впадай у відчай і пам'ятай, що імперії не вічні, тирана впустять. З кожним днем ​​упевненість у цьому все виразніше. Видужуй швидше! Бережи себе", - процитувала лист Кольченка правозахисниця.

У відповідь Сенцов написав для Кольченка наступний лист від 16 жовтня: "...У мене все нормально, почуваю себе непогано. Передайте Саші К. великий від мене привіт! Хай не переживає ні за мене, ні взагалі ні за що - це шкідливо! Ніякі наші старання не марні. Нехай там не сумує і головне - я не відчуваю себе ні розчарованим, ні переможеним. Як казав старий Хем: "Людину можна вбити, але не можна перемогти". Ось з мною так само: я ніколи не здаюся!".

Нагадаємо, 5 жовтня радник президента Російської Федерації, голова ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайло Федотов підтвердив українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що український політв'язень Олег Сенцов відмовився від голодування.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.