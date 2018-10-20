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Не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным: Сенцов написал письмо Кольченко

Не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным: Сенцов написал письмо Кольченко

Киев  •  УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинский политзаключенный Олег Сенцов, удерживаемый в колонии за полярным кругом в России, обменялся письмами с украинцем Александром Кольченко, также находящимся за решоткой в РФ. Об этом сообщила член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур в Facebook, передает УНН.

"Кольченко – Сенцову 11.10.2018. Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично... Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь ты как крупица – бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана уронят. С каждым днём уверенность в этом всё отчётливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - процитировала письмо Кольченко правозащитница.

В ответ Сенцов написал для Кольченко следующее письмо от 16 октября: "…У меня все нормально, чувствую себя неплохо. Передайте Саше К. большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное - я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!".

Напомним, 5 октября советник президента Российской Федерации, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подтвердил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что украинский политзаключенный Олег Сенцов отказался от голодовки.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

Украинские Национальные Новости

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