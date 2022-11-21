Не видають зимові чоботи: Навальний вирішив подати до суду на російську колонію

Цитата

«Їх (зимові чоботи - ред.) не видають і все. А вони мені дуже потрібні. Уся зона вже кілька тижнів перейшла на зимову форму одягу, а мої шкідливі тюремники нахабно не дають мені зимових чобіт», — написав Навальний.

Політик описав, що прогулянковий двір його колонії — це «покритий льодом бетонний колодязь розміром меншим за камеру». «Спробуй погуляй у такому в осінніх черевиках. Але гуляти треба. Це єдині доступні 1,5 години свіжого повітря», – пояснив він.

Додамо

Навальний назвав те, що «тюремники займаються такою дрібною нісенітницею», прикладом «хитромудрості та продуманості тюремної системи тиску». Тобі не дають зимових чобіт. Значить, ти або не виходиш на прогулянку (і страждаєш), або виходиш і хворієш (що зі мною вже й сталося)»

За словами Навального, застуда для ув'язненого – ситуація вразливості: «Захворієте, доведеться просити щось у адміністрації – таблетки, медична допомога, дозвіл на вовняні шкарпетки тощо. Відчуваючи, що у них з'явився додатковий важіль, адміністрація почне викручувати руки та вимагати, щоб ви відмовилися від якихось своїх позицій. Тюремна боротьба – нескінченний пошук взаємних уразливостей. І безглузді зимові черевики роблять мене вразливим».

Він закликав свою аудиторію «підбадьоритися». «Останнім часом мені в листах часто пишуть про депресію... Ну, ви серйозно? Давайте вже підбадьоріться. Якщо ви живі, здорові та на волі, то у вас все непогано. Допивайте свій гарбузовий латте і зробіть щось, щоб наблизити свободу росії».

Доповнення

Навальний довгий час проводив кампанії проти повсюдної корупції в росії за допомогою дотепних та майстерно знятих відеороликів, які залучили величезну аудиторію у соціальних мережах.

Згідно з аналізом, проведеним кількома європейськими медичними установами, у 2020 році він був отруєний нервово-паралітичною речовиною під час агітаційної поїздки до Сибіру. кремль заперечував свою причетність. Після кількох місяців лікування в Німеччині його заарештували за порушення умовно-дострокового звільнення, коли повернувся до росії на початку 2021 року.

Після вторгнення росії в Україну кремль активізував свою кампанію щодо придушення внутрішньої опозиції. Навальний висловився проти війни, засудивши дії путіна назвавши вторгнення "дурним та побудованим на брехні".