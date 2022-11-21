Не выдают зимние сапоги: Навальный решил подать в суд на российскую колонию

Цитата

«Их не выдают, и все. А они мне очень нужны. Вся зона уже несколько недель как перешла на зимнюю форму одежды, а мои зловредные тюремщики нагло не дают мне зимних сапог», — написал Алексей Навальный.

Политик описал, что прогулочный двор его колонии — это «покрытый льдом бетонный колодец размером меньше камеры». «Попробуй погуляй в таком в осенних ботинках. Но гулять надо. Это единственные доступные 1,5 часа свежего воздуха», — пояснил он.

Добавим

Навальный назвал то, что «тюремщики занимаются такой мелкой ерундой», примером «хитроумности и продуманности тюремной системы давления». «Тебе не дают зимних сапог. Значит, ты или не выходишь на прогулку (и страдаешь), или выходишь и заболеваешь (что со мной уже и произошло)»

По словам Навального, простуда для заключенного — ситуация уязвимости: «Заболеете, придется просить что-либо у администрации — таблетки, медпомощь, разрешение на шерстяные носки и т.п. Чувствуя, что у них появился дополнительный рычаг, администрация начнет выкручивать руки и требовать, чтобы вы отказались от каких-то своих позиций. Тюремная борьба — бесконечный поиск взаимных уязвимостей. И дурацкие зимние ботинки делают меня уязвимым».

Он призвал свою аудиторию «взбодриться». «В последнее время мне в письмах часто пишут про депрессию, хмарь, хтонь и безразличие. Ну вы серьезно? Давайте уже взбодритесь. Если вы живы, здоровы и на свободе, то у вас все неплохо. Допивайте свой тыквенный латте и сделайте что-нибудь, чтобы приблизить свободу России».

Дополнение

Навальный долгое время проводил кампании против повсеместной коррупции в россии с помощью остроумных и мастерски снятых видеороликов, привлекших огромную аудиторию в социальных сетях.

Согласно анализу, проведенному несколькими европейскими медицинскими учреждениями, в 2020 году он был отравлен нервно-паралитическим веществом во время агитационной поездки в Сибирь. Кремль отрицал свою причастность. После нескольких месяцев лечения в Германии его арестовали за нарушение условно-досрочного увольнения, когда вернулся в россию в начале 2021 года.

После вторжения россии в Украину кремль активизировал свою кампанию по подавлению внутренней оппозиции. Навальный высказался против войны, осудив действия путина назвав вторжение "глупым и построенным на лжи".