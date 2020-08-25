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Не варто реагувати на події в Білорусі, щоб не підвищувати ризик військової загрози - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україні не вигідно мати ще один фронт на півночі, тому вона повинна бути нейтральною щодо подій у Білорусі стосовно президентських виборів. Про це розповів журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Не варто реагувати на події в Білорусі, щоб не підвищувати ризик військової загрози - Арахамія

"У фракції позиції немає ще (стосовно постанови про невизнання виборів у Білорусі – ред.), ми не обговорювали. У нас були в чаті якісь дискусії з цього приводу. Якщо ви спитаєте мою персональну позицію, то на мою думку враховуючи те, що ми маємо на сході фронт, то мати ще один фронт на півночі нам не вигідно. Тому нам треба трішки, на мою думку, почекати з якимись засудженнями на цю тему. Тому що нам треба на який час побути Швейцарією в цьому сенсі, бути максимально нейтральними, щоб не підвищувати ризики військової загрози", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання українським парламентом легітимними виборів президента Республіки Білорусь.

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