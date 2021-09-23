Не щеплені вакцинами, які визнані в Європі: російська делегація братиме участь в сесії ПАРЄ онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Російська делегація братиме участь в сесії ПАРЄ онлайн, оскільки їм заборонили вільно пересуватися по Страсбургу - тільки з готелю в будівлю ПАРЄ, бо вони не щеплені визнаними в Європі вакцинами. Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Зокрема, Гончаренко наголосив на тому, що Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умови при приїзді в Страсбург присутнім тільки на засіданнях Асамблеї.
“Втрата можливості прогулятися по Страсбургу настільки поранила путінських чинуш, що глава „Держдуми“ Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути ПАРЄ. Ну не працювати ж вони туди приїжджають, насправді”, — заявив він.
Нагадаємо
На сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) надійшов запит на проведення дебатів щодо політичного переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії.
Також, зокрема на сесії ПАРЄ планують обговорити доповіді, які стосуються дій Ради Європи щодо закріплення права на здорове навколишнє середовище і боротьбі зі зміною клімату.
Сесія пройде в Страсбурзі з 27 по 30 вересня.