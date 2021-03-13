Не пускали на з’їзд: “слуга народу” Камельчук влаштував скандал через неправильний бейджик

Цитата

“Щодо інциденту з охороною на з‘їзді партії. Повідомляю. Непорозуміння вичерпане. Це був не працівник УДО, а з приватної охорони. Сталася технічна помилка, через яку я не отримав правильний бейдж. Жорсткий інструктаж і незнання законів окремим „громадянином України“ привели до конфлікту, який швидко вирішили представники УДО”, — написав Камельчук.

Також він вибачився за хвилю емоцій.

Деталі

Так, сьогодні в кулуарах з’їзду партії Камельчук влаштував скандал через неправильний бейджик. Депутату не сподобалося, що на його бейджику було написано гість, а не делегат. Камельчук відмовився брати бейджик та намагався пройти в зал без нього, проте охорона його зупинила.

Доповнення

Сьогодні у Києві проходить з’їзд партії “Слуга народу”. На порядку денному, зокрема, питання змін у системі управління партією.

Нагадаємо

Юрій Камельчук раніше заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 — це “вигадана хвороба” і вакцини від неї “не викликають довіри”.

Він також заявив, що вважає ненормальним, що звідусіль говорять “про ефективність вакцини 70%”.

Ще один “перл” Камельчука стосувався підтримки заборони абортів.

У жовтні “слуга” підтримав рішення польського Конституційного суду. А на питання журналістів про те, що робити у випадках, коли вагітність незапланована, або жінка не готова до неї або була зґвалтована — народний обранець зазначив, що “справа в кармі”.