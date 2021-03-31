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Не пускали людей і порушували правила карантину: що відбувалось під час сесії міської ради у Маріуполі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Під час проведення чергової сесії Маріупольської міської ради до правоохоронців надійшла низка скарг. Одна про порушення правил карантину і ще три - про недопуск на засідання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Цитата

"Сьогодні, 31 березня, під час проведення чергової сесії Маріупольської міської ради на лінію 102 надійшло три повідомлення від громадян про те, що їх не пускають на засідання. Крім того, було отримано повідомлення про порушення правил карантину у приміщенні, де відбувалася сесія. Інформацію зареєстровано, за всіма фактами розпочато перевірку“,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та дотримання карантинних обмежень під час засідань Маріупольської міської ради 24, 29 та 31 березня на підставі офіційного листа від представників ради. Доступ на сесії є вільним, проте здійснюється за певною процедурою.

“Сьогодні група осіб намагалася потрапити на сесію поза встановленим порядком. Це спровокувало конфліктну ситуацію, проте грубих порушень громадського порядку вдалося уникнути”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

В Донецькій області за 30 березня зафіксовано 705 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,674 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 30 березня, — 11,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Госпіталізацій за добу рекордно багато — 5,5 тисячі.

Поліція перевірить інформацію щодо порушення правил карантину під час закритої вечірки в Херсоні.

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