Не пускали людей и нарушали правила карантина: что происходило во время сессии городского совета в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время проведения очередной сессии Мариупольского городского совета в полицию поступил ряд жалоб. Одна о нарушении правил карантина и еще три - о недопуске на заседание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Цитата
"Сегодня, 31 марта, во время проведения очередной сессии Мариупольского городского совета на линию 102 поступило три сообщения от граждан о том, что их не пускают на заседание. Кроме того, было получено сообщение о нарушении правил карантина в помещении, где проходила сессия. Информацию зарегистрировано, по всем фактам начата проверка", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что сотрудники полиции обеспечивают публичную безопасность и соблюдение карантина во время заседаний Мариупольского городского совета 24, 29 и 31 марта на основании официального письма от представителей совета. Доступ на сессии является свободным, однако осуществляется по определенной процедуре.
"Сегодня группа лиц пыталась попасть на сессию вне установленного порядка. Это спровоцировало конфликтную ситуацию, однако грубых нарушений общественного порядка удалось избежать", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Донецкой области за 30 марта зафиксировано 705 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 1,674 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 30 марта, - 11,2 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Госпитализаций в сутки рекордно много - 5,5 тысячи.
Полиция проверит информацию о нарушениях правил карантина во время закрытой вечеринки в Херсоне.