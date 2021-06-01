Не підлягає продажу: президент “Аталанти” заявив про долю Маліновського у клубі

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Перкассі відніс Маліновського до трійки гравців, які не підлягають трансферу в інші клуби.

“Я б підсилив оборону команди. Три роки поспіль ми були кращою атакуючою командою Серії А, тому не бачу, що можна поліпшити у лінії атаки. Хочу знати про майбутнє Міранчука. Мюріель, Сапата і Маліновський не підлягають продажу”, — повідомив Перкассі.

Деталі

Маліновський став одним із найкращих футболістів Серії А в кількох попередніх місяцях, а також лідером Серії А за кількістю результативних передач у сезоні-2020/21.

На рахунку українця 11 асистів у 36 матчах. Загалом, Маліновський набрав за системою гол плюс пас 20 очок. Українець забив 8 голів і віддав 12 результативних передач у Серії А.

Доповнення

Орієнтована трансферна вартість 28-річного Маліновського складає 30 млн. євро.