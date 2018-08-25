Не переконав: українські прикордонники пояснили ситуацію із російським правозахисником
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російського правозахисника, члена Ради руху на захист прав виборців "Голос" Романа Удота не пустили на територію України, бо він не надав переконливих доказів необхідності цього. Про це УНН повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Даний громадянин слідував рейсом з Тбілісі транзитом на Вільнюс. В аеропорту "Бориспіль" він виявив бажання вийти в місто, однак не зміг надати переконливих доказів в тому, що в цьому дійсно є якась потреба. Зважаючи на ризики, що це все-таки громадянин РФ, прикордонники не надали йому такої можливості. Він буде очікувати свого рейсу в аеропорту", - повідомив Слободян.
Слободян також відзначив, що в'їзд в Україну Удоту не забороняли.
Нагадаємо, про відмову у в'їзді в Україну Роман Удот сам повідомив у своєму Facebook.