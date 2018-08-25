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Не убедил: украинские пограничники объяснили ситуацию с российским правозащитником

Киев • УНН

 • 29683 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российского правозащитника, члена Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота не пустили на территорию Украины, потому что он не предоставил убедительных доказательств необходимости этого. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Не убедил: украинские пограничники объяснили ситуацию с российским правозащитником

"Данный гражданин следовал рейсом из Тбилиси транзитом на Вильнюс. В аэропорту "Борисполь" он изъявил желание выйти в город, однако не смог предоставить убедительных доказательств в том, что в этом действительно есть какая-то необходимость. Учитывая риски, это все-таки гражданин РФ, пограничники не предоставили ему такой возможности. Он будет ожидать своего рейса в аэропорту", - сообщил Слободян.

Слободян также отметил, что въезд в Украину Удоту не запрещали.

Напомним, об отказе во въезде в Украину Роман Удот сам сообщил в своем Facebook.

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