Не можуть сформувати нові підрозділи: у рф бракує бажаючих йти на війну в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У нижньогородській області рф фактично зірвано формування танкового батальйону (триває з початку липня). З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки, передає УНН.
Цитата
"У нижньогородській області рф фактично зірвано формування танкового батальйону (триває з початку липня). З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. рос. рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Загалом, в рф створили нову мобілізаційну систему. Вона передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Коли у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, додали у розвідці.
За даними ГУР, у зону особливої уваги "рекрутерів" потрапляють, в першу чергу, представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно соціальних досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 45 200 окупантів.