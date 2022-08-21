Не могут сформировать новые подразделения: в россии не хватает желающих идти на войну в Украину

Цитата

"В нижегородской области рф фактически сорвано формирование танкового батальона (длится с начала июля). Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали лишь около 30. Для большей мотивированности руководство области обещает выплачивать с 1 сентября ежемесячную финансовую помощь в размере 10 тыс. рублей семьям "добровольцев-контрактников", у которых дети учатся в 10-11 классах средних общеобразовательных школ. Впрочем, это не привело к значительному притоку желающих отправиться на войну", - говорится в сообщении.

Добавим

В общем, в россии создали новую мобилизационную систему. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются из местного бюджета, добавили в разведке.

По данным ГУР, в зону особого внимания "рекрутеров" попадают, в первую очередь, представители "малых народов" и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший "протестный потенциал" из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 45 200 оккупантов.