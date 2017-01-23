Не менше 70% дозволів і ліцензій можна буде отримати в електронній формі у 2017 році - С.Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні у 2017 році близько 70% ліцензій і дозволів можна буде отримати в електронній формі. Про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.
"У планах 2017 року продовження масштабної дерегуляції. Зокрема, ми плануємо скорочувати кількість дозвільних документів, податкових, валютних, митних обмежень перевести на електронну форму процесу одержання не менше ніж 70% дозволів та ліцензій", - запевнив він.
Також, за словами С.Кубіва, уряд продовжить комплексний перегляд регуляторного поля.