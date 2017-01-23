Не менее 70% разрешений и лицензий можно будет получить в электронной форме в 2017 году - С.Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в 2017 году около 70% лицензий и разрешений можно будет получить в электронной форме. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.
"В планах 2017 года продолжение масштабной дерегуляции. В частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов, налоговых, валютных, таможенных ограничений, перевести на электронную форму процесса получения не менее 70% разрешений и лицензий", - заверил он.
Также, по словам С.Кубива, правительство продолжит комплексный пересмотр регуляторного поля.