Не менее 70% разрешений и лицензий можно будет получить в электронной форме в 2017 году - С.Кубив

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в 2017 году около 70% лицензий и разрешений можно будет получить в электронной форме. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.