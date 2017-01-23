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Не менее 70% разрешений и лицензий можно будет получить в электронной форме в 2017 году - С.Кубив

Киев • УНН

 • 6586 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в 2017 году около 70% лицензий и разрешений можно будет получить в электронной форме. Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.

"В планах 2017 года продолжение масштабной дерегуляции. В частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов, налоговых, валютных, таможенных ограничений, перевести на электронную форму процесса получения не менее 70% разрешений и лицензий", - заверил он.

Также, по словам С.Кубива, правительство продолжит комплексный пересмотр регуляторного поля.

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