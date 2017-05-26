Не менше 10 млрд грн уряд додатково направить на ремонт доріг у червні – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Від репрофайлінгу Національного банку України у червні додатково на ремонт українських доріг уряд направить не менше 10 млрд грн. Про це журналістам заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Що стосується репрофайлінгу, то ми прийняли всі необхідні рішення. По нашим умовам співпраці з Національним банком передбачено, що до 1 червня банк прийме всі необхідні рішення, щоб уже в червні ми могли внести зміни до державного бюджету і дожати не менше 10 млрд грн по репрофайлінгу в дохід державного бюджету і направимо одразу їх на підсилення робіт по дорогам України,” — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що у цьому році урядом закумульовано близько 30 млрд грн на ремонт і будівництво доріг.
“Це кошти, які вже є у державному бюджеті. Репрофайлінг з Національним банком плюс перевиконання митниці,” — сказав В.Гройсман.
“На наступному тижні я збираюся подивитися особисто на ряд областей, що відбувається з європейськими дорогами, як їх ремонтують, як організовані роботи,” — додав Прем’єр.
Він зазначив, що за 5-7 років стан українських доріг має бути хорошим.
Нагадаємо, Кабмін планує отримати у червні 10 млрд грн із 15 млрд грн від реструктуризації для виділення на дорожню інфраструктуру країни.