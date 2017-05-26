Не менее 10 млрд грн правительство дополнительно направит на ремонт дорог в июне - В.Гройсман

"Что касается репрофайлингу, то мы приняли все необходимые решения. По нашим условиям сотрудничества с Национальным банком предусмотрено, что до 1 июня банк примет все необходимые решения, чтобы уже в июне мы могли внести изменения в государственный бюджет и дожать не менее 10 млрд грн по репрофайлингу в доход государственного бюджета и направим сразу их на усиление работ по дорогам Украины ", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что в этом году правительством аккумулировано около 30 млрд грн на ремонт и строительство дорог.

"Это средства, которые уже есть в государственном бюджете. Репрофайлинг с Национальным банком плюс перевыполнение таможни ", - сказал В.Гройсман.

"На следующей неделе я собираюсь посмотреть лично на ряд областей, что происходит с европейскими дорогами, как их ремонтируют, как организованы работы", - добавил премьер.

Он отметил, что за 5-7 лет состояние украинских дорог должно быть хорошим.

Напомним, Кабмин планирует получить в июне 10 млрд грн из 15 млрд грн от реструктуризации для выделения на дорожную инфраструктуру страны.