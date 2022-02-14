Не лише представники силового блоку: Стефанчук привідкрив таємницю, хто запрошений на нараду до РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На сьогоднішню нараду, яка має відбутися о 16 годині в Раді національної безпеки та оборони, запрошений Прем’єр-міністр та представники економічного блоку. Про це під час брифінгу повідомив глава ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Він повідомив, що нарада відбудеться в приміщенні РНБО із забезпеченням вимог до поширення інформації, що містить державну таємницю.
“Від імені ВР там будуть присутні: керівництво парламенту, також по одному представнику від кожної фракції та групи (...) А також запрошені, на скільки я знаю, троє голів комітетів, які напряму пов’язані з питаннями оборони та міжнародної політики (...) На скільки я поінформований, участь будуть брати Прем’єр-міністр, представники силового блоку, представники економічного блоку, представники ЗСУ, а також представники української розвідки”, — розповів Стефанчук.
За словами спікера, основна мета наради — координація.
“І там ми будемо обговорювати ті питання, які пов’язані з поточною безпековою ситуацією. Ще раз підкреслюю, основна задача, яку ми виносимо звідти, це те, щоб ми скоординували свої зусилля, і всі органи державної влади могли розуміти, які державницькі рішення їм потрібно приймати для того, щоб забезпечити суверенітет, територіальну цілість і незалежність нашої держави”, — заявив Стефанчук.
Нагадаємо
На 13 лютого була попередньо заплановано зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні — відомо, що вона відбудеться о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч буде закритою. Водночас політики запевняють, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.