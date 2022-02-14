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Не только представители силового блока: Стефанчук приоткрыл тайну, кто приглашен на совещание в СНБО

Не только представители силового блока: Стефанчук приоткрыл тайну, кто приглашен на совещание в СНБО

Киев • УНН

 • 18045 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. На сегодняшнее совещание, которое должно состояться в 16 часов в Совете национальной безопасности и обороны, приглашен Премьер-министр и представители экономического блока. Об этом во время брифинга сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Он сообщил, что совещание состоится в помещении СНБО с обеспечением требований к распространению информации, содержащей государственную тайну.

“От имени ВР там будут присутствовать: руководство парламента, также по одному представителю от каждой фракции и группы. (...) А также приглашены, на сколько я знаю, трое председателей комитетов, которые напрямую связаны с вопросами обороны и международной политики. (...) На сколько я информирован, участие будут принимать Премьер-министр, представители силового блока, представители экономического блока, представители ВСУ, а также представители украинской разведки”, — рассказал Стефанчук.

По словам спикера, основная цель совещания — координация.

“И там мы будем обсуждать те вопросы, которые связаны с текущей ситуацией с безопасностью. Еще раз подчеркиваю, основная задача, которую мы выносим оттуда, это то, чтобы мы скоординировали свои усилия, и все органы государственной власти могли понимать, какие государственные решения им нужно принимать для того, чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства”, — заявил Стефанчук.

Напомним

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня — известно, что она состоится в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча будет закрытой. В то же время политики уверяют, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

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