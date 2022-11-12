Не лише Himars, Bayraktar та Zuzana: які західні зразки військового озброєння отримує Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські комплекси, броньовані машини, протирадарні ракети, РПГ, гранатомети та інше – все це Україна отримує від західних партнерів. Міністерство оборони вже розміщує замовлення на виготовлення озброєння спеціально для України. Про це йдеться у звіті міністра оборони України Олексія Резнікова за рік діяльності на посаді, що є у розпорядженні УНН.
Деталі
У звіті наводиться перелік зразків озброєння та військової техніки переданої Україні за останній час у якості матеріально-технічної допомоги та придбаної за бюджетні кошти:
• Зенітно-ракетні та зенітно-артилерійські комплекси IRIS-T, NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;
• Кілька десятків систем MLRS трьох видів;
• Сотні артилерійських систем калібру 155-мм (серед них AHS Krab, Caesar, Zuzana) та 105-мм;
• Понад 1,3 млн артилерійських боєприпасів різних типів;
• Сотні БТР та БМП (зокрема, VAB, FV103 Spartan, FV104 Samaritan (медичний), FV106 Samson (ремонтно-евакуаційний), Patria SISU XA-185);
• Сотні броньованих автомобілів (Bushmaster, Iveco M40, Pinzgauer (санітарний), Mastiff, Husky, Wolfhound, Iveco Lince, Ford Senator, MaxxPro MPV MRAP, Dingo тощо);
• Сотні броньованих машин HMMWV різних модифікацій;
• Протирадарні ракети HARM;
• Протикорабельні системи Harpoon;
• Патрульні катери Dauntless Sear Ark різних типів;
• Сотні мінометів;
• Тисячі протитанкових ракетних комплексів (Javelin, NLAW, Milan, BGM-71 TOW, RBS 56 BILL тощо)
• Тисячі РПГ і гранатометів (серед яких Matador, Carl Gustaf, Panzerfaust 3, M80 Zolia, LGL, Bulspike тощо)
• Понад тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak);
• Десятки радарів ППО та конрбатарейних РЛС різних типів;
• 5 типів ударних та понад 20 типів розвідувальних БПЛА (Bayraktar TB2, Phenix Ghost, FlyEye, RQ-20 Puma, Black Hornet тощо);
• Баражуючі боєприпаси Switchblade-300;
• Десятки комплексів протидії БПЛА та сотні антидронових рушниць;
• Мостоукладні танки Biber, понтони, десятки одиниць інжененої техніки;
• Броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergenpanzer;
• Техніка для розмінування;
• Засоби тактичного зв’язку;
• Тисячі одиниць різних типів стрілецької зброї та багато іншого.
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Вказується, що на даний момент для посилення систем ППО/ПРО досягнуто принципових домовленостей щодо ЗРК «Aspide» (Іспанія), ЗРК «Crotal» (Франція) та ЗРК Hawk-23 (перші системи будуть надані Іспанією за згоди США, завершується підготовка екіпажів). Також тривають переговори щодо ЗРК SAMP-T (Франція).
Турбуються у Міноборони і щодо ремонту західних зразків озброєння, який частково має відбуватися в Україні.
«Внаслідок збільшення кількості ОВТ західного виробництва різних типів, а також з метою забезпечення підтримки на середню та довгострокову перспективу, ведеться діалог щодо розгортання трирівневої системи ремонту та обслуговування ОВТ з тим, щоб поточний та середній ремонт здійснювалися в Україні», - йдеться у звіті.
Також ведеться робота для виробництва ОВТ в інтересах України до 2024 року та в подальшому. Зокрема США виділили пакет підтримки на 1,1 млрд дол. США, в рамках якого передбачене виготовлення 18 одиниць М142 Himars, ракет GMLRSнизки РЛС та систем протидії БПЛА, військових вантажівок, військових тягачів тощо. Також в рамках ініціативи Данії, Норвегії та Німеччини планується виробництво для України 16 одиниць словацьких САУ Zuzana-2. Створення аналогічного проекту обговорюється з Канадою. У Польщі замовлено та розпочато фінансування виготовлення 3 САУ AHS Krab. Ведуться перемовини щодо виготовлення військової техніки із іншими країнами.
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