Не только Himars, Bayraktar и Zuzana: какие западные образцы военного вооружения получает Украина

Детали

В отчете приводится перечень образцов вооружения и военной техники, переданной Украине за последнее время в качестве материально-технической помощи и приобретенной за бюджетные средства:

• Зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы IRIS-T, NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;

• Несколько десятков систем MLRS трех видов;

• Сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (среди них AHS Krab, Caesar, Zuzana) и 105-мм;

• Более 1,3 млн артиллерийских боеприпасов разных типов;

• Сотни БТР и БМП (в частности, VAB, FV103 Spartan, FV104 Samaritan (медицинский), FV106 Samson (ремонтно-эвакуационный), Patria SISU XA-185);

• Сотни бронированных автомобилей (Bushmaster, Iveco M40, Pinzgauer (санитарный), Mastiff, Husky, Wolfhound, Iveco Lince, Ford Senator, MaxxPro MPV MRAP, Dingo и т.д.);

• Сотни бронированных машин HMMWV разных модификаций;

• Противорадарные ракеты HARM;

• Противокорабельные системы Harpoon;

• Патрульные катера Dauntless Sear Ark разных типов;

• Сотни минометов;

• Тысячи противотанковых ракетных комплексов (Javelin, NLAW, Milan, BGM-71 TOW, RBS 56 BILL и т.д.)

• Тысячи РПГ и гранатометов (среди которых Matador, Carl Gustaf, Panzerfaust 3, M80 Zolia , LGL, Bulspike и др.)

• Более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak);

• Десятки радаров ПВО и конрбатарейных РЛС разных типов;

• 5 типов ударных и более 20 типов разведывательных БПЛА (Bayraktar TB2, Phenix Ghost, FlyEye, RQ-20 Puma, Black Hornet и др.);

• Баражирующие боеприпасы Switchblade-300;

• Десятки комплексов противодействия БПЛА и сотни антидроновых ружей;

• Мостоукладные танки Biber, понтоны, десятки единиц инженерной техники;

• Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergenpanzer;

• Техника для разминирования;

• Средства тактической связи;

• Тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

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Указывается, что на данный момент для усиления систем ПВО/ПРО достигнуты принципиальные договоренности по ЗРК «Aspide» (Испания), ЗРК «Crotal» (Франция) и ЗРК Hawk-23 (первые системы будут предоставлены Испанией с согласия США, завершается подготовка экипажей). Также продолжаются переговоры по ЗРК SAMP-T (Франция).

Беспокоятся в Минобороны и о ремонте западных образцов вооружения, который частично должен происходить в Украине.

«В результате увеличения количества ВВТ западного производства разных типов, а также в целях обеспечения поддержки на среднюю и долгосрочную перспективу, ведется диалог по развертыванию трехуровневой системы ремонта и обслуживания ВВТ с тем, чтобы текущий и средний ремонт осуществлялся в Украине», - говорится в отчете.

Также ведется работа по производству ВВТ в интересах Украины до 2024 года и в дальнейшем. В частности, США выделили пакет поддержки на 1,1 млрд долларов, в рамках которого предусмотрено изготовление 18 единиц М142 Himars, ракет GMLRS ряда РЛС и систем противодействия БПЛА, военных грузовиков, военных тягачей и т.д. В рамках инициативы Дании, Норвегии и Германии планируется производство для Украины 16 единиц словацких САУ Zuzana-2. Создание аналогичного проекта обсуждается с Канадой. В Польше заказано и начато финансирование производства 3 САУ AHS Krab. Ведутся переговоры по изготовлению военной техники с другими странами.

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