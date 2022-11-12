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Не только Himars, Bayraktar и Zuzana: какие западные образцы военного вооружения получает Украина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы, бронированные машины, противорадарные ракеты, РПГ, гранатометы и прочее – все это Украина получает от западных партнеров. Министерство обороны уже размещает заказы на изготовление вооружения специально для Украины. Об этом говорится в отчете министра обороны Украины Алексея Резникова за год деятельности в должности, которые есть в распоряжении УНН.

Детали

В отчете приводится перечень образцов вооружения и военной техники, переданной Украине за последнее время в качестве материально-технической помощи и приобретенной за бюджетные средства:

• Зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы IRIS-T, NASAMS, Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Gepard;
• Несколько десятков систем MLRS трех видов;
• Сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (среди них AHS Krab, Caesar, Zuzana) и 105-мм;
• Более 1,3 млн артиллерийских боеприпасов разных типов;
• Сотни БТР и БМП (в частности, VAB, FV103 Spartan, FV104 Samaritan (медицинский), FV106 Samson (ремонтно-эвакуационный), Patria SISU XA-185);
• Сотни бронированных автомобилей (Bushmaster, Iveco M40, Pinzgauer (санитарный), Mastiff, Husky, Wolfhound, Iveco Lince, Ford Senator, MaxxPro MPV MRAP, Dingo и т.д.);
• Сотни бронированных машин HMMWV разных модификаций;
• Противорадарные ракеты HARM;
• Противокорабельные системы Harpoon;
• Патрульные катера Dauntless Sear Ark разных типов;
• Сотни минометов;
• Тысячи противотанковых ракетных комплексов (Javelin, NLAW, Milan, BGM-71 TOW, RBS 56 BILL и т.д.)
• Тысячи РПГ и гранатометов (среди которых Matador, Carl Gustaf, Panzerfaust 3, M80 Zolia , LGL, Bulspike и др.)
• Более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak);
• Десятки радаров ПВО и конрбатарейных РЛС разных типов;
• 5 типов ударных и более 20 типов разведывательных БПЛА (Bayraktar TB2, Phenix Ghost, FlyEye, RQ-20 Puma, Black Hornet и др.);
• Баражирующие боеприпасы Switchblade-300;
• Десятки комплексов противодействия БПЛА и сотни антидроновых ружей;
• Мостоукладные танки Biber, понтоны, десятки единиц инженерной техники;
• Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergenpanzer;
• Техника для разминирования;
• Средства тактической связи;
• Тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

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Указывается, что на данный момент для усиления систем ПВО/ПРО достигнуты принципиальные договоренности по ЗРК «Aspide» (Испания), ЗРК «Crotal» (Франция) и ЗРК Hawk-23 (первые системы будут предоставлены Испанией с согласия США, завершается подготовка экипажей). Также продолжаются переговоры по ЗРК SAMP-T (Франция).

Беспокоятся в Минобороны и о ремонте западных образцов вооружения, который частично должен происходить в Украине.

«В результате увеличения количества ВВТ западного производства разных типов, а также в целях обеспечения поддержки на среднюю и долгосрочную перспективу, ведется диалог по развертыванию трехуровневой системы ремонта и обслуживания ВВТ с тем, чтобы текущий и средний ремонт осуществлялся в Украине», - говорится в отчете.

Также ведется работа по производству ВВТ в интересах Украины до 2024 года и в дальнейшем. В частности, США выделили пакет поддержки на 1,1 млрд долларов, в рамках которого предусмотрено изготовление 18 единиц М142 Himars, ракет GMLRS ряда РЛС и систем противодействия БПЛА, военных грузовиков, военных тягачей и т.д. В рамках инициативы Дании, Норвегии и Германии планируется производство для Украины 16 единиц словацких САУ Zuzana-2. Создание аналогичного проекта обсуждается с Канадой. В Польше заказано и начато финансирование производства 3 САУ AHS Krab. Ведутся переговоры по изготовлению военной техники с другими странами.

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