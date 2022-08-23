Не допоможуть й гроші: хто зі знаменитостей порушує закони про засуху у США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Кім Кардашьян і сусідів зі знаменитостей, включаючи Сильвестра Сталлоне, отримали попередження за неодноразове порушення обмежень на воду в їхніх будинках у постраждалій від посухи Каліфорнії. Про це повідомляє Los Angeles Times, передає УНН.
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На півдні Каліфорнії, включно з заможними районами Калабасас і Гідден-Хіллс, діють суворі обмеження на воду, введені, коли захід Сполучених Штатів переживає 23-й рік поспіль посуху, що посилюється через кліматичні зміни, спричинені людством.
Там діють обмеження на використання води. Деякі знаменитості нехтують введеними законами та далі використовують воду як заманеться.
Зірки реаліті-шоу Кім і Кортні Кардашьян були серед рецидивістів у червні.
Будинок з прилеглою територією та компанією Кім Кардашьян, перевищили норму води на 232 000 галонів (1,05 млн літрів) за місяць, тоді як власність її сестри Кортні в сусідньому Калабасасі перевищила приблизно 100 000 галонів.
Сільвестр Сталлоне перевищив червневий ліміт на 230 000 галонів, або на 533% більше від норми.
Повторних порушників спочатку оштрафують на сотні доларів. Власникам будинків, яких все ще не переконали, можуть згодом фізично скоротити свої запаси до цівки.
Як повідомила газета, органи водопостачання муніципального водного округу Лас-Вірдженес, що охоплює Калабасас і Гідден-Хіллс, уже встановили металеві обмежувальні пристрої приблизно на 20 основних запірних клапанах де і контролюють постачання води.
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