Ім'я оперного співака Пласідо Домінго фігурує у справі про секс-секту в Аргентині

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 60112 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67762 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80355 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85897 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96456 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149460 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70558 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150423 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109392 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69350 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.6м/с
43%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19560 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 21110 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22406 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11264 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12260 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 60115 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149464 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173977 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150423 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96065 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98715 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43292 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46685 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61305 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ім'я оперного співака Пласідо Домінго фігурує у справі про секс-секту в Аргентині

Київ • УНН

 • 436753 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ім'я оперного співака Пласідо Домінго фігурує у розслідуванні щодо сектантської організації в Аргентині, яка також має офіси в США і лідерів якої звинувачують у скоєнні злочинів, включаючи сексуальну експлуатацію. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Ім'я оперного співака Пласідо Домінго фігурує у справі про секс-секту в Аргентині

Цитата

«Пласідо не чинив злочини і не є членом організації, а скоріше був споживачем проституції», — сказав співробітник правоохоронних органів, який говорив на умовах анонімності, оскільки розслідування продовжується.

Проституція не є незаконною в Аргентині.

Деталі

Співробітники правоохоронних органів провели в Буенос-Айресі десятки рейдів проти школи йоги Буенос-Айреса, яка «збудувала культ навколо свого лідера» та довела членів до «ситуації рабства та/або сексуальної експлуатації», згідно з документами прокуратури до аргентинської справи проти школи, які є у розпорядженні АР.

Організація створила бізнес-структуру, що включає офіси в Аргентині та США, включаючи філії як мінімум у трьох містах США: Лас-Вегасі, Чикаго та Нью-Йорку.

Наразі в Аргентині затримано 19 людей, принаймні троє підозрюваних, як вважають, залишаються на волі всередині американської країни, а четверо розшукуються.

Прослуховування телефонних розмов, які були частиною судового розслідування, зафіксували розмови, в яких чоловік, якого влада ідентифікує як Домінго, говорив з учасницею групи, ідентифікованої як Сусана Мендєлєвич - піаністка, коли він був у Буенос-Айресі на серії концертів у квітні.

У розслідуванні діяльності секти фігурують люди, які мають зв'язки зі світом класичної музики та виступали з Домінго в минулому.

Мендєлєвич, ймовірно, є особою, відповідальною за діяльність організації із сексуальної експлуатації.

На одному записі чоловік, ідентифікований як Домінго, розмовляє з Мендєлєвич про те, як вона може піднятися до його номера в готелі, не будучи виявленою його персоналом.

За словами судового чиновника, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації були основними джерелами доходу для групи, яка, за оцінками, отримувала близько 500 000 доларів на місяць.

За твердженням прокуратури, у школі йоги в Буенос-Айресі було багато груп жінок, яких змушували підтримувати сексуальні стосунки в обмін на гроші. Згідно з документами звинувачення, принаймні семеро жінок були включені до групи, коли вони були ще дітьми або підлітками, і зазнали сексуальної експлуатації.

Люди приїжджали зі Сполучених Штатів до Аргентини, щоб зайнятися сексом із жінками, і слідчі кажуть, що жінок також перевозили до сусідніх Уругваю та США для сексуальних контактів.

«Зустрічі передбачали практику сексуального рабства, тому що «студенти» надавалися у розпорядження клієнтів на той час і в тому місці, яке вони хотіли, на тривалі періоди часу», — йдеться у документах.

Організація була пов'язана з іншими відомими громадськими діячами, і їхні імена мають стати оприлюдненням після того, як обвинувальні висновки будуть оприлюднені.

Організація також пропонувала курси «філософського коучингу» через окрему компанію, BA Group для тих, хто ще не вступив до школи. Ці курси з таких предметів, як «особисте щастя» та «лідерство», часто використовувалися для залучення нових членів.

Організація раніше знаходилася під судовим розслідуванням на початку 1990-х років, але розслідування було закрито до того, як справа дійшла до суду.

Доповнення

Домінго, якому зараз 81 рік, був однією з найбільших і найуспішніших оперних зірок та учасником «Трьох тенорів», до якого входили Хосе Каррерас та покійний Лучано Паваротті.

Імідж Домінго був заплямований у Сполучених Штатах після того, як понад 20 жінок звинуватили його в статтях, опублікованих Associated Press, у сексуальних домаганнях та іншій неналежній поведінці під час зустрічей, що мали місце з кінця 1980-х по 2000-і роки.

Розслідування, проведені Американською гільдією музичних виконавців і Оперою Лос-Анджелеса, генеральним директором якої Домінго був, показали, що звинувачення в сексуальних домаганнях проти нього заслуговують на довіру.

Звинувачення та подальші висновки зупинили кар'єру Домінго у США, але він продовжував виступати в Європі та Латинській Америці. На його веб-сайті йдеться, що зараз він перебуває в турі Мексикою, а концерти наприкінці цього місяця заплановані в Італії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04