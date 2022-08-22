Ім'я оперного співака Пласідо Домінго фігурує у справі про секс-секту в Аргентині

Цитата

«Пласідо не чинив злочини і не є членом організації, а скоріше був споживачем проституції», — сказав співробітник правоохоронних органів, який говорив на умовах анонімності, оскільки розслідування продовжується.

Проституція не є незаконною в Аргентині.

Деталі

Співробітники правоохоронних органів провели в Буенос-Айресі десятки рейдів проти школи йоги Буенос-Айреса, яка «збудувала культ навколо свого лідера» та довела членів до «ситуації рабства та/або сексуальної експлуатації», згідно з документами прокуратури до аргентинської справи проти школи, які є у розпорядженні АР.

Організація створила бізнес-структуру, що включає офіси в Аргентині та США, включаючи філії як мінімум у трьох містах США: Лас-Вегасі, Чикаго та Нью-Йорку.

Наразі в Аргентині затримано 19 людей, принаймні троє підозрюваних, як вважають, залишаються на волі всередині американської країни, а четверо розшукуються.

Прослуховування телефонних розмов, які були частиною судового розслідування, зафіксували розмови, в яких чоловік, якого влада ідентифікує як Домінго, говорив з учасницею групи, ідентифікованої як Сусана Мендєлєвич - піаністка, коли він був у Буенос-Айресі на серії концертів у квітні.

У розслідуванні діяльності секти фігурують люди, які мають зв'язки зі світом класичної музики та виступали з Домінго в минулому.

Мендєлєвич, ймовірно, є особою, відповідальною за діяльність організації із сексуальної експлуатації.

На одному записі чоловік, ідентифікований як Домінго, розмовляє з Мендєлєвич про те, як вона може піднятися до його номера в готелі, не будучи виявленою його персоналом.

За словами судового чиновника, торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації були основними джерелами доходу для групи, яка, за оцінками, отримувала близько 500 000 доларів на місяць.

За твердженням прокуратури, у школі йоги в Буенос-Айресі було багато груп жінок, яких змушували підтримувати сексуальні стосунки в обмін на гроші. Згідно з документами звинувачення, принаймні семеро жінок були включені до групи, коли вони були ще дітьми або підлітками, і зазнали сексуальної експлуатації.

Люди приїжджали зі Сполучених Штатів до Аргентини, щоб зайнятися сексом із жінками, і слідчі кажуть, що жінок також перевозили до сусідніх Уругваю та США для сексуальних контактів.

«Зустрічі передбачали практику сексуального рабства, тому що «студенти» надавалися у розпорядження клієнтів на той час і в тому місці, яке вони хотіли, на тривалі періоди часу», — йдеться у документах.

Організація була пов'язана з іншими відомими громадськими діячами, і їхні імена мають стати оприлюдненням після того, як обвинувальні висновки будуть оприлюднені.

Організація також пропонувала курси «філософського коучингу» через окрему компанію, BA Group для тих, хто ще не вступив до школи. Ці курси з таких предметів, як «особисте щастя» та «лідерство», часто використовувалися для залучення нових членів.

Організація раніше знаходилася під судовим розслідуванням на початку 1990-х років, але розслідування було закрито до того, як справа дійшла до суду.

Доповнення

Домінго, якому зараз 81 рік, був однією з найбільших і найуспішніших оперних зірок та учасником «Трьох тенорів», до якого входили Хосе Каррерас та покійний Лучано Паваротті.

Імідж Домінго був заплямований у Сполучених Штатах після того, як понад 20 жінок звинуватили його в статтях, опублікованих Associated Press, у сексуальних домаганнях та іншій неналежній поведінці під час зустрічей, що мали місце з кінця 1980-х по 2000-і роки.

Розслідування, проведені Американською гільдією музичних виконавців і Оперою Лос-Анджелеса, генеральним директором якої Домінго був, показали, що звинувачення в сексуальних домаганнях проти нього заслуговують на довіру.

Звинувачення та подальші висновки зупинили кар'єру Домінго у США, але він продовжував виступати в Європі та Латинській Америці. На його веб-сайті йдеться, що зараз він перебуває в турі Мексикою, а концерти наприкінці цього місяця заплановані в Італії.