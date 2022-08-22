Имя оперного певца Пласидо Доминго фигурирует по делу о секс-секте в Аргентине

Цитата

«Пласидо не совершал преступления и не является членом организации, а скорее являлся потребителем проституции», — сказал сотрудник правоохранительных органов, говоривший на условиях анонимности, поскольку расследование продолжается.

Проституция не незаконна в Аргентине.

Детали

Сотрудники правоохранительных органов провели в Буэнос-Айресе десятки рейдов против школы йоги Буэнос-Айреса, которая «построила культ вокруг своего лидера» и довела членов до «ситуации рабства и/или сексуальной эксплуатации», согласно документам прокуратуры в аргентинское дело против школы, которые есть в распоряжении АР.

Организация создала бизнес-структуру, включающую офисы в Аргентине и США, включая филиалы как минимум в трех городах США: Лас-Вегасе, Чикаго и Нью-Йорке.

В настоящее время в Аргентине задержаны 19 человек, по крайней мере три подозреваемых, как считают, остаются на свободе внутри американской страны, а четверо разыскиваются.

Прослушивание телефонных разговоров, которые были частью судебного расследования, зафиксировали разговоры, в которых мужчина, которого власть идентифицирует как Доминго, говорил с участницей группы, идентифицированной как Сусана Менделевич - пианистка, когда он был в Буэнос-Айресе на серии концертов в апреле.

В расследовании деятельности секты фигурируют люди, имеющие связи с миром классической музыки и выступавшие из Доминго в прошлом.

Менделевич, вероятно, является лицом, ответственным за деятельность организации по сексуальной эксплуатации.

На одной записи человек, идентифицированный как Доминго, разговаривает с Менделевич о том, как она может подняться до его номера в отеле, не будучи обнаруженной его персоналом.

По словам судебного чиновника, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации были основными источниками дохода для группы, которая, по оценкам, получала около 500 000 долларов в месяц.

По утверждению прокуратуры, в школе йоги в Буэнос-Айресе было много групп женщин, которых вынуждали поддерживать сексуальные отношения в обмен на деньги. Согласно документам обвинения, по меньшей мере семь женщин были включены в группу, когда они были еще детьми или подростками, и подверглись сексуальной эксплуатации.

Люди приезжали из Соединенных Штатов в Аргентину, чтобы заняться сексом с женщинами, и следователи говорят, что женщин также перевозили в соседние Уругвай и США для сексуальных контактов.

«Встречи предусматривали практику сексуального рабства, потому что «студенты» предоставлялись в распоряжение клиентов в то время и в том месте, которое они хотели, на длительные периоды времени», — говорится в документах.

Организация была связана с другими известными общественными деятелями, и их имена должны стать обнародованы после \ обвинительных заключений.

Организация также предлагала курсы «философского коучинга» через отдельную компанию, BA Group для тех, кто еще не поступил в школу. Эти курсы по таким предметам, как «личное счастье» и «лидерство», часто использовались для привлечения новых членов.

Организация ранее находилась под судебным расследованием в начале 1990-х годов, но расследование было закрыто до того, как дело дошло до суда.

Дополнение

Доминго, которому сейчас 81 год, был одной из самых крупных и успешных оперных звезд и участником «Трех теноров», в который входили Хосе Каррерас и покойный Лучано Паваротти.

Имидж Доминго был запятнан в Соединенных Штатах после того, как более 20 женщин обвинили его в статьях, опубликованных Associated Press, в сексуальных домогательствах и другом неподобающем поведении во время встреч, имевших место с конца 1980-х по 2000-е годы.

Расследования, проведенные Американской гильдией музыкальных исполнителей и Оперой Лос-Анджелеса, генеральным директором которой Доминго был, показали, что обвинения в сексуальных притязаниях против него заслуживают доверия.

Обвинения и последующие выводы остановили карьеру Доминго в США, но он продолжал выступать в Европе и Латинской Америке. На его сайте говорится, что сейчас он находится в туре по Мексике, а концерты в конце этого месяца запланированы в Италии.