Не помогут и деньги: кто из знаменитостей нарушает законы о засухе в США

Детали

На юге Калифорнии, включая состоятельные районы Калабасас и Гидден-Хиллс, действуют строгие ограничения на воду, введенные, когда запад Соединенных Штатов переживает 23-й год подряд засуху, усиливающуюся из-за климатических изменений, вызванных человечеством.

Там действуют ограничения на использование воды. Некоторые знаменитости пренебрегают введенными законами и далее используют воду, как вздумается.

Звезды реалити-шоу Ким и Кортни Кардашьян были среди рецидивистов в июне.

Дом с прилегающей территорией и компанией Ким Кардашьян превысил норму воды на 232 000 галлонов (1,05 млн литров) в месяц, тогда как собственность ее сестры Кортни в соседнем Калабасасе превысила примерно 100 000 галлонов.

Сильвестр Сталлоне превысил июньский предел на 230 000 галлонов, либо на 533% больше нормы.

Повторных нарушителей сначала оштрафуют на сотни долларов. Владельцам домов, которых все еще не убедили, могут со временем физически сократить свои запасы до цевья.

Как сообщила газета, органы водоснабжения муниципального водного округа Лас-Вирдженес, охватывающий Калабасас и Гидден-Хиллс, уже установили металлические ограничительные устройства примерно на 20 основных запорных клапанах, где и контролируют поставки воды.

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