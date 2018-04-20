НБУ: зростання ВВП у першому кварталі сягнуло 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-березні 2018 року становило 2,3% у річному вимірі. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку на квітень 2018 року, передає УНН.
"У І кварталі 2018 року, за оцінками Національного банку, реальний ВВП зріс на 2,3% у річному вимірі", - сказано у документі регулятора.
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Основним чинником економічного зростання, на думку НБУ, став внутрішній попит, як споживчий, так й інвестиційний.
Також, за даними центробанку, підтримували зростання подальше підвищення доходів населення, високі ділові очікування, а також сприятливі зовнішньоекономічні умови.
Нагадаємо, НБУ зберіг прогноз зростання економіки на 3,4% у 2018 році.