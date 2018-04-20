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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ: рост ВВП в первом квартале составил 2,3%

Киев • УНН

 • 10836 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-марте 2018 года составил 2,3% в годовом измерении. Об этом говорится в инфляционной отчете Национального банка на апрель 2018 года, передает УНН.

НБУ: рост ВВП в первом квартале составил 2,3%

"В первом квартале 2018 года, по оценкам Национального банка, реальный ВВП вырос на 2,3% в годовом измерении", - говорится в документе регулятора.

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Основным фактором экономического роста, по мнению НБУ, стал внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.

Также, по данным центробанка, поддерживали рост дальнейшее повышение доходов населения, высокие деловые ожидания, а также благоприятные внешнеэкономические условия.

Напомним, НБУ сохранил прогноз роста экономики на 3,4% в 2018 году.

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