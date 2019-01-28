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НБУ змінив підходи до оцінки стійкості банків і банківської системи

НБУ змінив підходи до оцінки стійкості банків і банківської системи

Київ • УНН

 • 8232 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Національний банк України змінив підходи до визначення результатів оцінки стійкості банків і банківської системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку.

Зокрема, регулятор визначатиме необхідний рівень нормативу достатності (адекватності - ред.) регулятивного капіталу та нормативу достатності основного капіталу за результатами оцінки стійкості банків.

При цьому, НБУ дозволив банкам досягати необхідного рівня цих нормативів до кінця 2019 року шляхом як збільшення розміру капіталу, так і реструктуризації активів та/або зобов’язань банку.

Зазначені зміни затверджені постановою правління Національного банку України від 17 січня 2019 року № 21 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України" і набрали чинності з 26 січня 2019 року.

У НБУ нагадали, що у 2018 році Національний банк започаткував проведення щорічної оцінки стійкості банків та банківської системи України. За підсумками оцінки стійкості банків у 2018 році Національний банк визначав суму нестачі у їх капіталі. Банки забезпечували покриття нестачі у капіталі шляхом виконання програми капіталізації та/або плану реструктуризації.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці тримають готівкою понад 400 млрд грн. 

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