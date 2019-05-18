НБУ запустив сайт з протидії нападкам політиків та олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Національний банк створив сайт на якому розміщуватиме інформацію про загрози його незалежності. Інформація про це міститься у заяві регулятора, повідомляє УНН.
“Рівно місяць минув, як регулятори фінансового сектору зробили перше гучне попередження (мова йде про спільне звернення від Міністерства фінансів України, Національного банку України та ПриватБанк, у зв’язку з рішенням суду про неправомірність націоналізації Приватбанку — ред), і лічильник запрацював.
Сьогодні ми відкриваємо тематичний веб-сайт. Ми покажемо, як політики і олігархи, маніпулюючи фактами, намагаються викривити історію та спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь: https://storm.bank.gov.ua/ ⬅️
Ми будемо відкрито говорити про перебіг півтисячі судових процесів, в яких задіяний НБУ, і робити фактчек політичних заяв”, — йдеться у заяві.
У НБУ також повідомили про погрози та дезінформацію.
“Хмари погроз, дезінформації і необґрунтованих судових рішень насуваються на НБУ. Але це — лише штормове попередження. Справжній шторм накриє всю Україну, якщо сьогодні проігнорувати ознаки грози, про які вже говорять провідні „синоптики“ світу — рейтингові агенції, міжнародні організації та гравці глобального фінансового ринку.
Незалежність НБУ — запорука низької і стабільної інфляції, надійності банків, захищеності від кризи”, — заявили в Нацбанку.
Нагадаємо, 8 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до НБУ та Кабміну щодо неправомірності націоналізації Приватбанку. 20 квітня Печерський райсуд столиці ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку на суму понад 9 млрд грн.