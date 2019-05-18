НБУ запустил сайт по противодействию нападкам политиков и олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Национальный банк создал сайт на котором размещать информацию об угрозах его независимости. Информация об этом содержится в заявлении регулятора, сообщает УНН.
"Ровно месяц прошел, как регуляторы финансового сектора сделали первое громкое предупреждение (речь идет о совместном обращении Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и ПриватБанк, в связи с решением суда о неправомерности национализации Приватбанка - ред), и счетчик заработал.
Сегодня мы открываем тематический веб-сайт. Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу: https://storm.bank.gov.ua/ ⬅️
Мы будем открыто говорить о ходе полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений", - говорится в заявлении.
В НБУ также сообщили об угрозах и дезинформацию.
"Облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Но это - лишь штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если сегодня проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие "синоптики" мира - рейтинговые агентства, международные организации и игроки глобального рынка.
Независимость НБУ - залог низкой и стабильной инфляции, надежности банков, защищенности от кризиса", - заявили в Нацбанке.
Напомним, 8 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к НБУ и Кабмина о неправомерности национализации Приватбанка. 20 апреля Печерский райсуд столицы принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму более 9 млрд грн.