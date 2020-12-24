НБУ ввів нові правила перевірки банкірів на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Національний банк затвердив формат тестування керівників банків та кандидатів на керівні посади під час карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
“Національний банк деталізував процес перевірки відповідності керівників банків та кандидатів на керівні посади вимогам щодо професійної придатності під час карантину”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у листопаді Національний банк вирішив на період дії карантинних обмежувальних заходів проводити тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції.
“23 грудня Кваліфікаційна комісія Національного банку затвердила формат та умови такого опитування:
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- опитування проводиться під час відеоконференції;
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- хід опитування за участі кандидата фіксується за допомогою відеозапису із застосуванням дистанційного зв’язку;
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- питання та варіанти відповідей виводяться на екран;
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- загальна кількість питань для опитування — 15, тривалість опитування — не більше 25 хвилин;
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- опитування буде вважатися складеним, якщо кандидат надасть 11 і більше правильних відповідей;
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- кандидат, який не склав опитування, матиме право на одну повторну спробу”, — зазначається в повідомленні.
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Так, рішення про проведення тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у формі опитування під час відеоконференції було затверджено постановою правління НБУ від 3 квітня. Після втрати нею чинності вимоги щодо тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади визначаються відповідно до вимог постанови правління НБУ від 21 грудня.
Нагадаємо, Національний банк України за результатами аналізу діяльності 1414 фінансових компаній, ломбардів та компаній-лізингодавців України за 9 місяців року повідомив про основні тренди небанківського ринку.