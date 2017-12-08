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НБУ: втрати від блокади для торговельного балансу у 2018 році оцінюють у 0,5 млрд дол.

НБУ: втрати від блокади для торговельного балансу у 2018 році оцінюють у 0,5 млрд дол.

Київ • УНН

 • 18769 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Втрати від блокади Донбасу для торговельного балансу країни, які в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році та 0,5 млрд дол. у 2018 р. Про це повідомив заступник Голови національного банку України Олег Чурій під час спілкування із представниками бізнесу, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив Чурій, у першому півріччі Національний банк очікував на значне сповільнення ВВП внаслідок розриву торговельних зв’язків з тимчасово окупованими територіями.

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У той же час, за його словами, сприятливі умови торгівлі, а також рекордно високий врожай зернових у 2016-2017 роках дозволив частково компенсувати втрати від блокади для торговельного балансу країни, які в цілому вимірюються на рівні 1,8 млрд дол. у 2017 році та 0,5 млрд дол. у 2018 р.

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Нагадаємо, німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі у 1,6% ВВП.

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