НБУ: потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оценивается в 0,5 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны, в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий во время общения с представителями бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметил Чурий, в первом полугодии Национальный банк ожидал значительное замедление ВВП вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями.
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В то же время, по его словам, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, что в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году.
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Напомним, немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе в 1,6% ВВП.