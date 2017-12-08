НБУ: потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оценивается в 0,5 млрд долл.

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 82296 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 56092 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107975 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109364 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127795 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105842 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107659 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113138 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117386 просмотра

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НБУ: потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оценивается в 0,5 млрд долл.

НБУ: потери от блокады для торгового баланса в 2018 году оценивается в 0,5 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 18769 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны, в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий во время общения с представителями бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметил Чурий, в первом полугодии Национальный банк ожидал значительное замедление ВВП вследствие разрыва торговых связей с временно оккупированными территориями.

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В то же время, по его словам, благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, что в целом измеряются на уровне 1,8 млрд долл. в 2017 году и 0,5 млрд долл. в 2018 году.

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Напомним, немецкая группа советников в Украине оценила потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе в 1,6% ВВП.

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