НБУ: восени ризики для гривні будуть невеликими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ризики для гривні осінню цього року будуть невеликими. Про це заявив напередодні заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час організованого "Фінансовим клубом" круглого столу щодо курсу гривні, передає УНН.
"У короткостроковому періоді ми не бачимо значних ризиків. Можуть змінитися умови торгівлі, можуть ціни зменшитися ще більше, але це не буде катастрофічним. У режимі гнучкого курсу це чинитиме якийсь вплив на курс гривні", - вказав заступник голови НБУ.
З його слів, Нацбанк з початку року купив на міжбанку 2,9 млрд дол., і, за необхідності, готовий продавати валюту.
"Минулого року, коли треба було, то ми продавали валюту, і ми будемо це робити", - додав Сологуб.
Раніше у НБУ заявили, що не стримуватимуть зміцнення гривні.