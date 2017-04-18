НБУ роз’яснив ситуацію з отриманням документів від покупців "Сбербанку" в Україні

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк України 14 квітня отримав пакет документів для погодження набуття прямої одноосібної істотної участі у ПАТ "Сбербанк“ у розмірі 22,5% статутного капіталу банку, у якому інвестором виступає Григорій Гусельніков. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у прес-службі НБУ.

“Національний банк України 14 квітня дійсно отримав пакет документів для погодження набуття прямої одноосібної істотної участі у ПАТ "Сбербанк“ у розмірі 22,5% статутного капіталу банку. Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії та Російської Федерації — Григорій Олександрович Гусельніков. Наразі отримані від Г.О.Гусельнікова документи зареєстровані та знаходяться на опрацюванні”, — йдеться у повідомленні НБУ у відповідь на запит УНН.

Також в НБУ нагадали, що Національний банк України 10 квітня поточного року отримав від інвестора пакет документів для погодження набуття істотної участі у ПАТ “Сбербанк”.

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Як зазначається, відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великої Британії та Російської Федерації — Саїд Михайлович Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій ПАТ “Сбербанк”.

Наразі отримані від С.М.Гуцерієва документи також "зареєстровані та знаходяться на опрацюванні", повідомили у НБУ.

При цьому у НБУ повідомили, що поширена раніше інформація щодо Norvik Banka не відповідає дійсності. "Документи для погодження набуття істотної участі у банках України від резидентів Латвії до Національного банку України не надходили", - додали у регуляторі.

Також в Нацбанку нагадали, що відповідно до статті 34 Закону України “Про банки та банківську діяльність” Національний банк України розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів. Під час розгляду пакета документів Національний банк України перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах Національного банку України, його фінансовий стан та джерела походження коштів.

Національний банк України має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених у статті 34 Закону України “Про банки та банківську діяльність”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український філіал “Сбербанку” придбає латвійський Norvik Bank та Саїд Гуцерієв (син Михайла Гуцерієва, який є власником таких компаній як “РусНефть”, “Русский уголь” та “Мостпромстрой”).

Слід зауважити, що понад 80% акцій латвійської фінустанови належать російському бізнесменові Григорію Гусельнікову.

Щодо Г.Гусельникова, то він свого часу очолював G2 Сapital, підконтрольний російському олігарху Отару Марганії, який був позаштатним радником колишнього віце-премʼєра та міністра фінансів РФ Олексія Кудріна. Останнього вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна та називаються “наглядачем” за “Сбербанком” у РФ.

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